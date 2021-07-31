Анталья, Турция, 31 июля, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Турцию, где бушуют лесные пожары, прибыл самолет Ил-76 МЧС России. Об этом 31 июля сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

(сс) skeeze Лесной пожар

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«Самолет Ил-76 (МЧС РФ — прим. ИА REGNUM) приземлился в аэропорту Антальи, — сказал собеседник агентства. — Он (самолет МЧС РФ — прим. ИА REGNUM) будет работать на тушении природных пожаров в Турции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в курортной турецкой провинции Анталья, недалеко от города Манавгат, вспыхнули лесные пожары. Позже леса загорелись в ряде других провинций, в частности, в курортных регионах Айдын и Муглу.

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