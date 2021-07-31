Екатеринбург, 31 июля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили уже 512 заразившихся коронавирусом. Это рекорд за всю пандемию, следует из официального сообщения оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 156 в Екатеринбурге. Всего же за весь период пандемии на территории региона зарегистрировали 107 421 ковид-пациента. Состояние 838 госпитализированных характеризуется как тяжёлое. 392 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области за сутки подтвердили смерть 23 больных COVID-19, а за весь период — 4358.