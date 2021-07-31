Токио, 31 июля, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Российская женская сборная по фехтованию одержала верх над командой Франции в поединке за золотые награды в командном турнире по фехтованию на саблях на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фехтование

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

В финальном матче сборная России в составе Софьи Великой, Ольги Никитиной, Софии Поздняковой и Светланы Шевелевой (запасная) победила француженок со счетом 45:41.

В результате этого российская сборная досрочно обеспечила себе первое место в медальном зачете Олимпиады, имея в активе перед последним днем соревнований три золота, три серебра и одну бронзу.

Отметим, в настоящее время в активе олимпийской сборной России стало 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград на Олимпийских играх в Токио.