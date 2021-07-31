Киев, 31 июля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявляет, что утверждение о том, что украинцы и россияне — это один народ, напоминает ему описание «психушки» из книги Ярослава Гашека о похождениях бравого солдата Швейка.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Об этом Порошенко заявил в своей статье для польского издания Gazeta Wyborcza — материл опубликован сегодня, 31 июля.

Экс-президент в своём материале сначала утверждает, что украинцы в принципе не имеют проблем с собственной идентичностью и им «по барабану», что именно об этом думает президент России Владимир Путин.

После этого Порошенко начинает доказывать разницу между украинцами и русскими — «нас отличают не только собственный исторический опыт, язык, песни и танцы или кухня, но и политическая культура, отношение к правам и свободам человека, геополитические ориентации, осознанное и глубоко укоренившееся чувство причастности к европейской цивилизации».

Также бывший президент отметил, что Россия делает такие заявления, поскольку до сих пор «не может смириться» с независимостью Украины, и более того — до сих пор очень переживает из-за «потери» Финляндии и Польши.

ИА REGNUM напоминает, что 30 июня президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в очередной раз заявил, что украинцы и русские — это один народ, «а вот руководство современной Украины, в отличие от народа, явно является недружественным». В июле российский лидер написал статью, посвящённую теме российско-украинских отношений и подробно разобрал тезис об «одном народе».

В конце июля на Украине провели соцопрос, в ходе которого выяснилось, что 41% граждан согласны с тезисом Владимира Путина про «один народ».