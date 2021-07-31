Токио, 31 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович, который является первой ракеткой мира, уступил представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте в матче за бронзовую награду на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ausopen.com Новак Джокович

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Спортсмен из Сербии уступил испанцу в трех сетах со счетом со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 49 минут. За этот временной отрезок Джокович три раза подал навылет, допустил три ошибки при подаче и не смог реализовать ни одного из шести возможных брейк-пойнтов. Его оппонент, являющийся я шестой ракеткой мира, подал навылет восемь раз, ни разу не ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных.

Отметим, в матче за золотую награду Олимпиады встретятся российский спортсмен Карен Хачанов и представитель ФРГ Александр Зверев.