Милан, Италия, 31 июля, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Тест французского полузащитника футбольного клуба «Милан» Исмаэля Беннасера показал положительный результат. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба миланской команды.

(сс) Maarten Van Damme Символика ФК Милан

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«Клуб объявляет, что Беннасер не попал в заявку «Милана» на товарищеский матч с «Ниццей», так как результат его теста на коронавирус оказался положительным», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что после этого были незамедлительным образом проинформированы местные органы здравоохранения.

Кроме того, отмечается, что у игрока в настоящее время хорошее самочувствие и он тренируется дома.

«Исмаэль не контактировал с другими игроками «Милана» с прошлой субботы. У остальных футболистов команды коронавирус не выявлен», — добавляется в сообщении.

Отметим, товарищеский матч с участием клубов «Милан» и «Ницца» состоится позднее в Ницце и начнется в 21:20 мск.