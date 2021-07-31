Токио, 31 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Российская спортсменка Мария Полякова вышла в финал соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на летней Олимпиаде в Токио. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Квака-задавака». реж. В. Голиков. 1975. СССР Готов к прыжку

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В полуфинале российская прыгунья смогла занять 11-е место, набрав 290,10 балла после пяти попыток.

При этом первой стала Тинмао Ши из Китая с 371,45 балла, второй — ее соотечественница Хань Ван (346,85) и третьей — канадская спортсменка Дженнифер Абель (341,40).

Отметим, финал соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио состоится 1 августа и начнется в 21:00 мск.