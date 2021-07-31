Анкара, 31 июля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров турецкие регионы зоной бедствия. Об этом турецкий лидер написал в своем канале в мессенджере Telegram.

Лесной пожар

«Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия», — написал Эрдоган.

Он также добавил, что власти Турции предпринимают все необходимые шаги, чтобы «залечить раны нашей нации и возместить ущерб».

Уточняется, что зонами бедствия объявлены районы лесных пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Турции начались в курортной провинции Анталья, недалеко от города Манавгат. Далее леса загорелись в ряде других провинций, в частности, в курортных регионах Айдын и Муглу.

По данным турецких властей, в результате лесных пожаров погибли четыре человека, пострадали — 183.