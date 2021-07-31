Токио, 31 июля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина уступили представительницам Бразилии Лауре Пигосси и Луизе Стефани в матче за бронзовые награды на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Российские спортсменки проиграли бразильянкам в двух сетах со счетом 6:4, 4:6, (9:11).

Соперницы провели на корте 2 часа 13 минут. За это время Веснина и Кудерметова пять раз подали навылет, шесть раз ошиблись при подаче и смогли реализовать два из восьми возможных брейк-пойнтов. Их оппонентки за это же время четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейка из четырех.

Отметим, в матче за золото Олимпиады представительницы Чехии Барбора Крейчикова и Катержина Синякова встретятся с Белиндой Бенчич и Викторией Голубич из Швейцарии.