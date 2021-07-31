Москва, 31 июля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 23 807 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 23 807 новых случаев заражения выявлены во всех 85 регионах России. При этом 9% выявленных случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 792 человека. Выздороветь от COVID-19 за сутки смогли 19 771 пациентов.

Наивысший суточный прирост числа случаев заражения SARS-CoV-2 сохраняется в Москве — 3514. На втором месте Санкт-Петербург — 1915, на третьем — Московская область (1592).