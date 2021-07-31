Екатеринбург, 31 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки подтвердили смерть 23 человек от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее в регионе было зафиксировано 20 летальных исходов. А перед этим в течение суток скончался 21 ковид-пациент.

С начала пандемии в Свердловской области скончались от ковида уже 4358 пациентов.