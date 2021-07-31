Москва, 31 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Доступ игрокам женской сборной России по гандболу в социальные сети на время летних Олимпийских игр в Токио ограничен тренерским штабом российской команды. Об этом 31 июля сообщил журналистам президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Maxpixel.net Социальные сети

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"Это прямым образом отражается. Игроки должны быть сконцентрированы на предстоящих матчах, между ними не так много времени, и проводить время в социальных сетях…» — сказал он.

Также Шишкарев добавил, что он видит негативное воздействие соцсетей на примере своих детей, которые «не только публикуют, но и считают лайки, начинают спорить, у кого больше».

«Все это превращается в глупости, которые не нужны на таком серьезном и важном турнире», — пояснил президент Федерации гандбола России.

При этом он подчеркнул, что полного запрета на пользование социальными сетями для членов российской команды не существует.

«Когда выиграем Олимпиаду, тогда все в соцсети и бросимся. Но сейчас все не до такой степени запрещено: конечно, сегодня они могут поделиться радостью, поделиться своим победным шествием. Пусть сегодня рассказывают о своей победе», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что женская сборная России по гандболу переиграла национальную команду Франции в четвертом матче на ОИ в Токио, обеспечив себе участие в четвертьфинальной стадии турнира.