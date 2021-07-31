Токио, 31 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Российские спортсменки Юлия Зыкова и Юлия Каримова заняли второе место на летних Олимпийских играх в Токио в стрельбе из пневматической винтовки из трех положений с 50 метров. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортивная стрельба

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При этом победительницей соревнований стала Нина Кристен из Швейцарии, набравшая 463,9 балла. Зыкова выиграла серебро, набрав 461,9 балла, Каримова бронзу с результатом 450,3 балла.

Отметим, в настоящее время сборная России занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады, имея в активе 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград.