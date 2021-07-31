Люксембург, 31 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Национальная комиссия Люксембурга по защите данных наложила штраф в размере €746 млн ($885 млн) на американскую компанию Amazon за нарушением правил по сбору, обработке и защите персональных данных. Об этом сообщает агентство Reuters.

Amazon.com Логотип Amazon

Общие для стран Евросоюза правила требуют, чтобы компании запрашивали согласие людей перед использованием их персональных данных. Отмечается, что наложенный на Amazon штраф стал рекордным взысканием за нарушением этих правил.

В американской компании не согласились с решением национальной комиссии Люксембурга. Представители Amazon заявили о намерении обжаловать этот штраф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле мировой суд Таганского района Москвы признал американскую компанию Google виновной в нарушении правил хранения и обработки персональных данных пользователей из России. На американскую компанию наложен штраф в размере 3 млн рублей.