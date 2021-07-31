Токио, 31 июля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Женская сборная России по гандболу переиграла национальную команду Франции в четвертом матче на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио, обеспечив себе участие в четвертьфинальной стадии турнира. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Российская команда переиграла француженок со счетом 28:27.

Отметим, до того женская сборная России по гандболу сыграла вничью с Бразилией (24:24), проиграла Швеции (24:36) и обыграла Венгрию (38:31). По итогам четырех матчей у российской команды пять очков и второе место в группе В.

При этом в заключительном матче группового этапа российские спортсменки встретятся с командой Испании. Матч состоится 2 августа и начнется в 08:15 мск.