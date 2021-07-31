Токио, 31 июля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Российские дзюдоисты проиграли сборной Японии в полуфинале турнира в смешанных командах на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сборная России по дзюдо уступила японцам со счетом 0:4 и будет далее бороться только за бронзовые награды Игр.

В составе российской команды выступают Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг).

Отметим, соперник сборной России в схватке за третье место Олимпиады определится позже.