Токио, 31 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Российские стрелки Юлия Каримова и Юлия Зыкова стали финалистками турнира по стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Во время квалификации Зыкова стала первой, сумев набрать 1182 очка. У Каримовой 1177 очков и четвертый результат. При этом в финале будут принимать участие восемь спортсменок.

Отметим, ранее Каримова, выступая с Сергеем Каменским, стала обладательницей бронзовой награды Игр в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в соревнованиях смешанных пар.