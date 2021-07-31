Токио, 31 июля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Российские спортсмены Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков вышли в финальную часть турнира по прыжкам на батуте на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В квалификации Юдин стал седьмым, сумев набрать 111,245 балла, Ушаков — восьмым (109,485). При этом финал состоится позднее 31 июля и в нем будут принимать участие восемь спортсменов.

Отметим, накануне российская спортсменка Сусана Кочесок заняла седьмое место в финале олимпийского турнира по прыжкам на батуте среди женщин. Впервые соревнования по прыжкам на батуте были проведены на Олимпиаде 2000 года в Сиднее.