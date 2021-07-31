Вашингтон, 31 июля, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Производство новых моделей электрических автомобилей Semi и Cybertruck американской компании Tesla начнётся не ранее 2022 года. Об этом сообщает портал Motor Authority со ссылкой на отчёт Tesla.

@elonmusk Tesla Cybertruck и Roadster

В компании объявили, что электропикапы Cybertruck будут запущены в производство на заводе в Остине в 2022 году после модели Model Y. Первоначально в Tesla планировали начать выпуск электрических пикапов до конца 2021 года.

Также задерживается производство модели Semi — первых электрических грузовиков от Tesla. Отмечается, что задержка вызвана проблемами в цепочках поставок.

Tesla представила электрический грузовик Semi в 2017 году. Планировалось, что он будет запущен в производство не позднее 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле основатель компании Tesla Илон Маск рассказал, что электропикап Cybertruck получит функцию рулевого управления всеми колёсами.