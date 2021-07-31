Токио, 31 июля, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Испанские спортсмены Альберто Фернандес и Фатима Гальвес стали победителями летних Олимпийских игр в Токио в смешанных соревнованиях по стендовой стрельбе в трапе. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В финальном противостоянии они смогли одолеть Джанмарко Берти и Алессандру Перильи из Сан-Марино с минимальным счётом 41:40.

Также спортсмены из США Брайан Барроуз и Мэделинн Энн Бернау в поединке за бронзовые медали выиграли у представителей Словакии Зузаны Регак-Стефечековой и Эрика Варгу со счетом 42:42 (перестрелка — 3:2).

Отметим, российские спортсмены не смогли пройти в финальную часть соревнований.