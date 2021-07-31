Москва, 31 июля, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Главный врач московской городской клинической больницы №40 Денис Проценко заявил, что из-за вакцинации заболеть коронавирусной инфекцией невозможно — это противоречит логике. Об этом он заявил в интервью РБК.

Kremlin.ru Денис Проценко

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По словам Проценко, доводы так называемых «антиваксеров» о том, что из-за вакцинации можно заболеть коронавирусной инфекцией — несостоятельны. Они просто противоречат банальной логике.

«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики», — сказал Проценко.

Также Проценко подчеркнул, что при введении первой дозы вакцины человеку нельзя расслабляться — иммунитет формируется не сразу. Он рассказал, что полностью иммунитет к коронавирусу формируется спустя 14 дней после введения второго компонента.