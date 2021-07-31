Токио, 31 июля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Участники летних Олимпийских игр в Токио, самовольно покинувшие территорию Олимпийской деревни для посещения достопримечательностей японской столицы, лишены аккредитаций оргкомитетом «Токио-2020». Об этом 31 июля сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Olympic.ru Олимпиада в Токио 2020

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

Уточняется, что это первый такого рода инцидент с момента начала Игр, при этом имена лишенных аккредитации не сообщаются.

При этом 30 июля в японском сегменте соцсетей появились фото с запечатлёнными на них обладателями серебряных наград Игр — грузинских дзюдоистов Важи Маргвелашвили и Лаши Шавдатуашвили во время посещения ими одной из главных достопримечательностей столицы Японии — Токийской башни.

Напомним, перемещение спортсменов на Олимпиаде из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ограничено, а их контакты с жителями Японии не допускаются.