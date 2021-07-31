Токио, 31 июля, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Российские дзюдоисты одержали верх над национальной командой Монголии в четвертьфинале среди смешанных команд на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Спортсмены из России победили сборную Монголии со счетом 4:2.

В составе российской сборной выступают Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг). При этом Межецкая, Таймазова, Бабинцева и Башаев выиграли в своих поединках.

Отметим, в полуфинале Олимпиады сборная России встретится с командой Японии. Ранее Башаев, Таймазова и Нияз Ильясов стали обладателями бронзовых наград Игр.