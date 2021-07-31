Токио, 31 июля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Серьезных нарушений участия сборной ОКР на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио не видит Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом 31 июля рассказал на пресс-конференции официальный представитель Международного Олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

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«Мне известно, что Оливье Ниггли (гендиректор WADA) считает, что все правила выполняются согласно решению Спортивного арбитражного суда. МОК делает все возможное, чтобы правила соблюдались», — сказал он, отвечая на вопрос о том, нужно ли переформатировать правила, которые касаются России на Олимпиаде.

Также Адамс уточнил, что это относится только к официальной делегации и атлетам, и добавил, что МОК не в состоянии отследить такие мелкие нарушения, как, к примеру, упоминание сборной России телекомментаторами и журналистами, и ношение футболок с российской символикой.

При этом официальный представитель МОК уточнил, что комитет может следить за соблюдением правил только спортсменами и представителями официальных делегаций, но не за всеми гражданами РФ на Олимпиаде.

Напомним, из-за двухлетних санкций Всемирного антидопингового агентства российская сборная выступает без национального флага и государственного гимна и приехала в Токио в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC — Russian Olympic Committee).