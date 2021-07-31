Пекин, 31 июля, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Более 20 миллионов китайцев по всему миру подписали открытое письмо с призывом к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провести расследование в Медицинском научно-исследовательском институте инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрике. Об этом 31 июля сообщил телеканал CGTN.

Army.mil Форт-Детрик

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Официальные лица в Китае неоднократно заявляли, что обеспокоены работой американской лаборатории. Проблемы с утилизацией опасных материалов вынудили правительство США приостановить работу военной базы Форт-Детрик в августе 2019 года. По сообщениям СМИ, в хранилищах лаборатории содержится множество смертельных вирусов, таких как лихорадка Эбола и сибирская язва, что не может оставаться без внимания международного сообщества на фоне коронавирусной пандемии.

Из комментариев экспертов следует, что петиция стала ответом на требования американских властей провести второе расследование происхождения коронавируса в лаборатории Уханьского института вирусологии.

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«Если некоторые страны все еще хотят изучить теорию лабораторных утечек, им следует исследовать лаборатории в других странах, которые не были исследованы, как в Ухане», — сказал китайский руководитель объединенной группы экспертов ВОЗ и Китая Лян Ваньнянь.

МИД Китая неоднократно требовал расследования в отношении форта Детрик. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь заявил на пресс-конференции 22 июля, что требование касается не только отслеживания происхождения коронавируса, но и безопасности людей во всех странах.

«Вопросы не прекратятся до тех пор, пока американская сторона не даст разумного объяснения», — подчеркнул Чжао.

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В свою очередь, издатель Global Times сообщил, что сервер, на котором опубликовано открытое письмо, несколько раз подвергался атакам хакеров с IP-адресами из США. В Китае прогнозируют увеличение числа таких атак, поэтому призывают подготовиться и «гарантировать священное право китайских интернет-пользователей на свободу слова».