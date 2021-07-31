Токио, 31 июля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Российские саблистки стали участницами полуфинала командного турнира по фехтованию на саблях на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kometaspb.ru Фехтование

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

В четвертьфинальном командном поединке российские спортсменки одержали верх над командой Японии со счетом 45:34.

В составе сборной России выступали Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева (запасная).

Отметим, в полуфинале соперниками российских саблисток станут спортсменки из Южной Кореи, ранее обыгравшие команду Венгрии.