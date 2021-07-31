Токио, 31 июля, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Российские волейболистки обыграли команду США в четвертом матче группового этапа на летних Олимпийских играх в Токио и вышли в плей-офф турнира.

Olympic.org Олимпиада в Токио. 2020

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Встреча с американками завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:12, 25:19).

Сборная России набрала восемь очков, встав на второе место в группе B и гарантировав себе место в плей-офф.

В заключительном, пятом туре группового этапа российской команде предстоит сыграть со сборной Турции. Матч запланирован на 2 августа и начнется в 08:20 мск. В тот же день сборная США сыграет с командой из Италии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что женская сборная России по волейболу одержала победу над командами Аргентины и Китая, чем повергли в шок своих соперниц.