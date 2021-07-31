Вашингтон, 31 июля, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В США число суточных госпитализаций пациентов с COVID-19 достигло наивысших показателей с середины февраля. Это следует из данных, 30 июля опубликованных на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса в США

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Из статистики ЦКПЗ следует, что в США с диагнозом COVID-19 28 июля в стационары было помещено 6837 человек.

Напомним, что 18 февраля число суточных госпитализаций больных с коронавирусом по стране после январского скачка сократилось до 6800 человек и продолжило снижение до начала лета. В июне и первых числах июля этот показатель держался на уровне около двух тысяч больных.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику по COVID-19 в стране и мире, в США в настоящее время выявлено 34 945 316 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли в стране 613 013 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 30 июля заявил, что Соединённые Штаты, вероятно, введут новые ограничения в связи с распространением коронавируса.