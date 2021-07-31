Новосибирск, 31 июля, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Маловероятным является вариант развития событий, при котором штамм коронавируса «Лямбда» вытеснит разновидность «Дельта», 31 июля заявили в пресс-службе новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«То, что лямбда-штамм вытеснит вариант дельта, представляется сомнительным», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

В учреждении отметили, что в настоящий момент в РФ не зафиксированы случаи заражения типом «Лямбда». В центре также подчеркнули, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выделяет указанную разновидность вируса как «вызывающую озабоченность».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля глава технической группы отдела чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове объявила, что факты инфицирования штаммом «Лямбда» зарегистрированы уже в более чем 30 странах Южной и Северной Америки.