Токио, 31 июля, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В Токио за последние сутки тесты на коронавирус SARS-CoV-2 выявили инфекцию ещё у 21 человека, задействованного в проведении летних Олимпийских игр. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба оргкомитета «Токио-2020».

Андрей Пронин ИА REGNUM Фехтование — благородный спорт

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В числе заразившихся за прошедшие сутки спортсменов не оказалось. Всего же с начала Олимпиады новый коронавирус выявили у 246 человек, участвующих в состязаниях или задействованных в их проведении.

Напомним, накануне на Играх был обновлён рекорд по суточному приросту числа заболевших COVID-19 — вирус был выявлен у 27 человек. В связи с действием в Токио режима чрезвычайной ситуации (ЧС), соревнования проходят при отсутствии на трибунах зрителей и с соблюдением жёстких карантинных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки на территории Японии было выявлено 10 743 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом, что стало новым антирекордом за всё время пандемии.

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