Тегеран, 31 июля, 2021, 07:45 — ИА Регнум. 30 июля мужская сборная Ирана по волейболу была обыграна Италией в четырех сетах на соревнованиях по волейболу на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Матч между Ираном и Италией в группе А на соревнованиях по волейболу Олимпийских игр в Токио завершился победой Италии со счетом 3:1.

В первом сете итальянская команда обыграла Иран со счетом 30:28. Сборная Италии также выиграла второй сет (25:21). Иранская команда смогла перенять инициативу лишь в третьем сете, одолев визави со счётом 25:21. Последний сет завершился со счетом 25:21 в пользу Италии.

С этим поражением иранские игроки должны победить страну — хозяйку соревнований, а именно Японию, чтобы выйти из группового этапа.

В своем первом матче иранцы ошеломили чемпионов мира из Польши победой со счетом 3:2, за которой также последовала решающая победа со счетом 3:0 над Венесуэлой.