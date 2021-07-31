Тегеран, 31 июля, 2021, 07:49 — ИА Регнум. 30 июля министерство здравоохранения объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 90 344, причем 270 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 270 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 90 344», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа в стране было выявлено 24 715 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2856 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 348 363 пациента из общего числа 3 851 162 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

5384 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 9 366 290 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.