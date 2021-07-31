Лондон, 31 июля, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Мир может столкнуться с появлением нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, который будет приводить к гибели 35% заразившихся, говорится в материалах группы советников по чрезвычайным ситуациям при правительстве Великобритании (SAGE).

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Чиновники ссылаются на один из гипотетических сценариев, подготовленных учёными. В соответствии с самым пессимистичным прогнозом, коронавирус не исчезнет и продолжит мутировать в новых вариантах. Таким образом, заключают они, в будущем может появиться в разы более смертоносный вирус.

«Вариант, который вызывает тяжелое заболевание в большей доле населения, чем происходило ранее. Например, с похожим уровнем заболеваемости/смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)», — сообщили авторы доклада.

Они назвали свой пессимистичный сценарий «реально возможным», а для минимизации последствий предложили увеличить объём вакцинации населения и ввести новые меры для снижения передачи коронавируса.

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