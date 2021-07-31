Москва, 31 июля, 2021, 06:17 — ИА Регнум. В субботу, 31 июля, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +26…+28 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданное лето в Москве

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В ночь на 1 августа в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +14…+16 °C.

Ветер юго-западный 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +24…+29 °C днём и +11…+16 °C ночью.

В воскресенье, 1 августа, днём в столице ожидается +26…+28 °C, по области +24…+29 °C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь, порывистый ветер до 17 м/с. Ночью в регионе ожидается +14…+19 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве солнечную и жаркую погоду в выходные дни — 31 июля и 1 августа — обеспечат антициклоны, но не обойдётся без дождей.

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