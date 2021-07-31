Лондон, 31 июля, 2021, 05:47 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса, обладающий повышенной заболеваемостью и смертностью от COVID-19, может появиться в мире. Об этом 30 июля сообщило издание Daily Mail со ссылкой на прогноз экспертов Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Ученые полагают, что при такой разновидности коронавирусной инфекции может умирать каждый третий. Кроме того, специалисты отмечают, что массовая прививочная кампания способна ускорить процесс мутации коронавируса и сделать его устойчивым к вакцинам. По их оценкам, новый тип SARS-CoV-2 может получиться через рекомбинацию вариантов «Альфа» (британский), «Бета» (южноафриканский) или «Дельта» (индийский).

Эксперты также предупредили, что прививки не дают полной гарантии от заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля журнал Science сообщил о том, что ученые из Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology обнаружили способность штамма коронавируса «Эпсилон» обходить антитела, полученные после прививок вакцинами компаний Pfizer и Moderna. Случаи заражения этой разновидностью SARS-CoV-2 были впервые выявлены в американском штате Калифорния.