Москва, 31 июля, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Федеральное агентство лесного хозяйства России (Рослесхоз) выступает против снятия запрета на контролируемый пал сухой травы, сообщили 30 июля в пресс-службе ведомства.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

«Рослесхоз выступает категорически против того, чтобы разрешить гражданам выжигание сухой растительности и стерни на сопредельных с лесом территориях», — говорится в сообщении.

Специалисты ведомства полагают, что разрешения в этой сфере спровоцируют ещё больший всплеск природных пожаров, возникающих в результате поджогов сухой травы. Кроме того, при сжигании травы люди нарушают естественный процесс образования гумуса, необходимого для развития полезной микрофлоры.

Ранее о необходимости сжигать сухую траву сообщал депутат парламента Якутии Виктор Федоров. По его словам, вокруг населённых пунктов образовался «настоящий порох из сухой травы и кустарников», для ликвидации которого требуется снятие запрета, установленного правительством России в 2015 году.