Вашингтон, 31 июля, 2021, 02:28 — ИА Регнум. Большинство американских избирателей (68%) поддерживают идею обязательной вакцинации от коронавируса, пишет 30 июля газета The Hill со ссылкой на результаты социологического исследования.

Cdc.gov Вакцинация от коронавируса в США

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Жителям США предложили ответить на вопрос: «В последний месяц количество заболевших COVID-19 начало расти. Имея это в виду, вы бы поддержали или выступили против введения вакцины для тех, кто может ее принять?».

О решительной поддержке заявили 36% респондентов, с некоторой долей сомнения об этом сказали 32%. Другие 10% высказали недоверие обязательной вакцинации и 32% напрочь отвергли её.

Доля тех, кто поддержал идею обязательной вакцинации, выше (81%) в группе тех респондентов, которые уже сделали прививки.

Опрос проводился с 28 по 29 июля совместно газетой The Hill и Исследовательской службой Харриса. В нём приняли участие 948 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет около 3,18 процента.