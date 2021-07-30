Исламабад, 31 июля, 2021, 01:26 — ИА Регнум. Частичный режим карантина вводят в городе Карачи на юге Пакистана из-за ситуации с распространением штамма коронавируса «Дельта». Об этом 30 июля сообщило издание Dawn со ссылкой главного министра пакистанской провинции Синд Сайеда Мурада Али Шаха.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма — все новости»

Карантинные меры будут действовать до 8 августа включительно. Они предполагают закрытие рынков и предприятий общепита, а также ограничение междугороднего сообщения.

Кроме того, в городе не будут работать правительственные учреждения. Вместе с тем карантинные меры не коснутся аптек и заводов, выпускающих экспортную продукцию. Банки сократят время приема посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Филиппины продлили до 15 августа действие запрета на въезд на свою территорию из десяти стран, включая Пакистан и Индонезию.