Вашингтон, 31 июля, 2021, 00:46 — ИА Регнум. Власти США в скором времени введут еще больше санкций против Кубы, заявил американский президент Джо Байден. Об этом 30 июля сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По его словам, это будет сделано из-за реакции кубинских властей на недавние протесты в республике. Свое заявление американский лидер сделал, принимая в Белом доме группу кубинцев, проживающих в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин Соединенных Штатов объявил о введении санкций в отношении полиции Кубы и двух членов руководства указанного ведомства.