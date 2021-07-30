Монреаль, Канада, 30 июля, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Нападающий «Монреаль Канадиенс» Пол Байрон пропустит начало нового сезона НХЛ после перенесенной операции на бедре.

(сс) Maniacduhockey Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс»

Согласно информации на официальном сайте клуба, срок восстановления 32-летнего форвард может составить не меньше полугода.

В прошедшем сезоне Байрон принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата и набрал 16 (5+11) очков. В 22 матчах плей-офф на его счету 6 (3+3) баллов.