Рим, 30 июля, 2021, 23:29 — ИА Регнум. 94,8% всех случаев коронавируса в Италии в последние недели относятся к варианту «Дельта», сообщили в министерстве здравоохранения в пятницу, 30 июля.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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В разных регионах страны на долю этого штамма приходится от 80% до 100% случаев.

Эпидемия вновь находится в стадии роста, индекс распространения достиг показателя 1,57, сообщили также в министерстве.