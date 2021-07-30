Бишкек, 30 июля, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Детский фонд ООН одобряет принятие парламентом Киргизии новой редакции Кодекса о детях. Об этом говорится в официальном заявлении представительства ЮНИСЕФ в республике.

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Чиновники Организации объединенных наций назвали обновленную версию кодекса «большой вехой для страны в подтверждении приверженности защиты прав детей и содействию реализации наилучших интересов детей».

В ЮНИСЕФ отмечают, что это первый принятый в Киргизии юридический документ, запрещающий физические наказания детей.

«Он усиливает кейс менеджмент для детей в трудной жизненной ситуации и их семей и создает социальные службы на местном уровне в качестве ключевых звеньев для прочной системы защиты детей. Документ также обеспечивает права на соцзащиту детей, оставшихся без попечения родителей, и более прочную правовую основу для защиты детей мигрантов и наиболее уязвимых детей», — подчеркивается в заявлении.