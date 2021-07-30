Мэр итальянского городка ответил противникам вакцинации списком жертв
Турин, Италия, 30 июля, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Джанни Тальяни, мэр итальянского городка Кастельнуово Скривия, в пятницу, 30 июля, провёл «акцию протеста» против борцов с обязательной вакцинацией.
(сс) Adert
Временный госпиталь для больных коронавирусом в Италии
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Градоначальник расклеил плакаты с фамилиями 40 жертв эпидемии, умерших в 2020—2021 годах, и фотографией священника возле гроба.
«Они хотели бы вакцинироваться», — гласит подпись под списком.