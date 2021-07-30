Рим, 30 июля, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Большинство случаев коронавируса в Италии в последние недели были выявлены у граждан в возрасте от 10 до 29 лет, сообщил в пятницу, 30 июля, глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

Russian.news.ru Эпидемия коронавируса в Италии

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Общее число выявленных случаев продолжает расти, за последнюю неделю число муниципалитетов, где выявлен хотя бы один заражённый, выросло на треть.

Аналогичные тревожные процессы фиксируются и в ряде других стран ЕС, отметил Брузаферро.