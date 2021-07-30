Скопье, 30 июля 2021, 22:13 — REGNUM На следующий день после того, как президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев и премьер-министр Албании Эди Рама выступили с инициативой Open Balkan, сербская компания Telekom Serbia открыла свой филиал в Северной Македонии.
Глава компании Владимир Лючич сообщил сербскому новостному агентству Tanjug, что в Северной Македонии компания будет действовать под маркой Mtel.
Вначале компания будет предлагать услуги по установке спутникового телевидения, но уже в конце года компания будет предлагать услуги мобильной связи и интернет.
Лючич подчеркнул, что решения, принятые на экономическом форуме в Скопье очень важны для компании, которая стремится стать лидером в регионе и выйти еще и на албанский рынок.
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