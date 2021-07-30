Скопье, 30 июля, 2021, 22:04 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Северной Македонии 30 июля сообщили о том, что в стране полностью привиты от коронавируса 380 тысяч человек, хотя бы одну дозу вакцины получили 510 тысяч человек.

ИА Красная Весна Ученики за партами. Макеевка, ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, вакцинированы 63% граждан старше 70 лет, 58% работников сферы образования и 60% занятых в яслях.

При этом отмечается быстрый рост числа госпитализированных. Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче выразил надежду на то, что к концу лету большая часть работников сферы образования будет вакцинирована, что позволит детям вернуться за парты уже в сентябре.