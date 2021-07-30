Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 30 июля, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Республика Сербская отказалась от применения закона о запрете отрицания «геноцида», который ранее ввел в законодательство Боснии и Герцеговины (БиГ) верховный представитель Валентин Инцко. Соответствующее решение приял 30 июля парламент Республики Сербской.

Pereslavtsev Карта Республики Сербской

В ответ на введение в уголовное законодательство БиГ нового положения, очевидно направленного против Баня-Луки, парламент Республики Сербской принял дополнения к уголовному кодексу республики, которыми запрещается исполнение закона Валентина Инцко на территории сербской автономии. Эти дополнения депутаты парламента Республики Сербской приняли единогласно.

Парламент также принял решение о том, что органы власти Республики Сербской не будут сотрудничать с федеральными властями БиГ в той части, которая касается исполнения законодательной нормы верховного представителя.

Первый раз в законодательство Республики Сербской введено положение об уголовной ответственности за порочение чести и достоинства Республики Сербской и ее народов, передает телеканал РТРС.

Напомним, что ранее уходящий со своего поста верховный представитель международного сообщества по БиГ Валентин Инцко ввел в законодательство Боснии и Герцеговины положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». Его решение последовало после того, как независимая экспертная комиссия опубликовала доклад о том, что в Сребренице в 1995 году было совершено преступление, которое не имело признаки геноцида.