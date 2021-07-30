Скопье, 30 июля, 2021, 21:41 — ИА Регнум. За сутки в результате исследования 4582 образцов в Северной Македонии выявили 74 новых носителя коронавируса. Это на 20 больше, чем днем ранее. Еще 17 человек выздоровели. Об этом, как передает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, сообщили 30 июля в министерстве здравоохранения Северной Македонии.

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 156 299 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

За сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, скончались не скончался ни один пациент с этим заболеванием. Общее число жертв в Северной Македонии достигло 5491. Кроме того, 150 350 пациентов в стране выздоровели. Лечение в стране проходят 456 человек, и это число стремительно увеличивается. В минздраве страны уже заявили о возможности повторного ввода ограничений.