Пекин, , 21:22 — REGNUM Китайская сторона выступила в Совете Безопасности ООН за скорейшее снятие санкций с Центрально-Африканской республики (ЦАР). После голосования в Совбезе по вопросу о продлении ограничений, в ходе которого Китай воздержался, временный поверенный в делах постпредства КНР Дай Бин подчеркнул, что в ЦАР успешно проведены всеобщие выборы, которые привели к улучшению ситуации с безопасностью. Поэтому сохранение санкций перестает отвечать реальной обстановке, и соответствующее решение нуждается в пересмотре. Об этом 30 июня сообщает Синьхуа, отмечая, что эмбарго на поставку оружия в страну преследовало цель восстановления стабильности и общественного порядка, а сегодня эти и другие ограничения препятствуют укреплению в стране власти и возможностей правительства.

Разработчики документа, находившегося на рассмотрении Совбеза ООН, сосредоточили усилия на единогласном одобрении проекта, но при этом не учли законных интересов правительства ЦАР и не приняли во внимание предложений и замечаний китайской стороны, подчеркнул Дай Бин. Именно поэтому КНР оказалась вынужденной воздержаться от голосования.

Отметим, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию, продлевающую санкции против ЦАР, включая заморозку активов и запрет на поездки для лиц, подрывающих мир и стабильность в стране. Мандат группы экспертов по санкциям продлен до 31 августа 2022 года.