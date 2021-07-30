Приштина, Сербия, 30 июля, 2021, 21:22 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 30 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 2941 образца в крае выявили 70 носителей коронавируса. Рост числа выявляемых носителей свидетельствует о том, что новая волна эпидемии в Косово неизбежна, при этом большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». Ещё восемь человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили свыше 107 875 случаев заражения, 105 633 пациента уже здоровы. 2266 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. 20 июля в крае впервые за три недели умер один пациент с COVID-19. Еще один летальный исход был зарегистрирован 30 июля. Активных случаев заражения насчитывается 366.

Первую партию вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз доставили в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. По данным на 29 июля, в Косово произведено свыше 413 078 инъекций вакцины. Свыше 1337 445 граждан края уже получили вторую дозу вакцины. Граждане Косово могут вакцинироваться, по своему выбору, препаратами Pfizer или AstraZeneca.